KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanç belirtti.

Maviş, hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından şu önerilerde bulundu:

“Kursların bölgelere taşınması, öğretmenlerin ve diğer paydaşların ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.

Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.

Okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması adına kursların uygun tarih ve saatlerde planlanması doğru adım olacaktır.

Maviş, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından hizmet içi kurs başlıklarını da şöyle sıraladı:

1. Demokratik ve Barışçıl Eğitim

Çocuk Hakları ve İnsan Hakları Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma Şiddetsiz İletişim Okullarda Akran Zorbalığı Okullarda Barış Kültürü Eğitimi Medya Okur Yazarlığı Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi Okullarda Permakültür Uygulamaları İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı Oyun Temelli Öğrenme Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri, Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’ Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları İş Yeri Güvenliği Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma Okul Dışı Öğrenme Ortamları Sportif faaliyetlerin artırılması Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü Trafik ve Çevre Eğitimi Kodlama Eğitimi Müzeler ve Sanat Eğitimi Satranç eğitimi Zorunlu aile eğitimi Trafik ve çevre eğitimi Sosyal beceri eğitimi Ev ekonomisi

EMT/TAK