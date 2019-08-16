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KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğretmenlere, okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğü hizmet içi kursların eğitime olumlu  katkı getireceğini belirterek, önerilerde bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:42
KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanç belirtti.

Maviş, hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından şu önerilerde bulundu:
“Kursların bölgelere taşınması, öğretmenlerin ve diğer paydaşların ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.

Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.

Okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması adına kursların uygun tarih ve saatlerde planlanması doğru adım olacaktır.

Maviş, eğitim öğretim  faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından  hizmet içi kurs başlıklarını da şöyle sıraladı:
1.      Demokratik ve Barışçıl Eğitim

  1. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları
  2. Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  3. Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma
  4. Şiddetsiz İletişim
  5. Okullarda Akran Zorbalığı
  6. Okullarda Barış Kültürü Eğitimi
  7. Medya Okur Yazarlığı
  8. Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi
  9. Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi
  10. Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi
  11. Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları
  12. Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları
  13. Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
  14. Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
  15. Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı
  16. Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi
  17. Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon
  18. Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
  19. Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma
  20. Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi
  21. Okullarda Permakültür Uygulamaları
  22. İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı
  23. Oyun Temelli Öğrenme
  24. Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek
  25. Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri,
  26. Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması
  27. Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’
  28. Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim
  29. Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma
  30. Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları
  31. İş Yeri Güvenliği
  32. Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma
  33. Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi
  34. Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma
  35. Okul Dışı Öğrenme Ortamları
  36.  Sportif faaliyetlerin artırılması
  37. Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü
  38. Trafik ve Çevre Eğitimi
  39. Kodlama Eğitimi
  40. Müzeler ve Sanat Eğitimi
  41. Satranç eğitimi
  42. Zorunlu aile eğitimi
  43. Trafik ve çevre eğitimi
  44. Sosyal beceri eğitimi
  45. Ev ekonomisi

EMT/TAK

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KTÖS
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