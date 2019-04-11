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KTÖS: “Hükümet temel hizmetleri karşılayamıyor”

11 Nisan 2019 Perşembe 15:38
KTÖS: “Hükümet temel hizmetleri karşılayamıyor”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, hükümetin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri karşılayamaz hale geldiğini savunarak okullara hademelik yapmak için alınan personele sekreterlik görevi verildiğini belirtti.

KTÖS Başkanı Emel Tel yazılı açıklamasında, dörtlü hükümetin okulların hademe ihtiyacını karşılama konusundan sürekli kaçtığını, son dönemde eğitim alanındaki tüm yatırımların durduğunu savunarak, Girne bölgesindeki okul ihtiyacı için de hiçbir adım atılmadığını belirtti.

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Okulların temizlik hizmetlerini yürüten hademe ihtiyacının hat safhaya ulaştığına dikkat çeken Tel, okullarda hademelik yapmak için geçici işçi olarak istihdam edilen personelin yasalarda belirtilen 200 öğrencinin altında olan okullarda sekreterlik yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi ve kamu reformundan bahseden hükümetin Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulamasını eleştirdi.

Tel, bu nedenle devletin kaynaklarının israf; okullardaki temizlik hizmeti ihtiyaçlarının da göz ardı edildiğini kaydetti.

KTÖS Başkanı Emel Tel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitim konusunda gailesi olmadığını da iddia ederek eğitimin ciddi bir iş olduğunu vurguladı ve para yok diyerek sorunların geçiştirilemeyeceğini, para yoksa nüfus artışına dur denilebileceğini belirtti.

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KTÖS
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