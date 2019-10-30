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KTÖS hükümeti eleştirdi

30 Ekim 2019 Çarşamba 20:14
KTÖS hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)   Eğitim Sekreteri  Burak Maviş,  hükümetin  gerek emeklilik, gerek öğretmenlerin yükselmelerinden, gerekse nüfus artışından kaynaklı yeni kadro taleplerini karşılama konusunda “sınıfta kaldığını” savundu.

Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, okulların  açılmasının üzerinden bir buçuk ay süre geçmiş olmasına rağmen,  bazı okullarda  öğretmen eksikliklerinin  devam ettiğini kaydetti.

“Emeklilik ve kontrolsüz nüfus artışından dolayı oluşan öğretmen ihtiyacının yanında, terfi sınavlarından sonra yapılan atamalardan dolayı oluşan ihtiyaçların da eklendiğini” ifade eden Maviş,  toplamda 20 ihtiyaç kadronun , Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi, Eğitim Bakanlığı, Sayıştay, Personel Dairesi ve KHK arasındaki döngüyü tamamlayamadığını savundu.

“Hantal ve aksak bürokrasi sorununun cezasını çocuklara ve eğitim çalışanlarına ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Her gecikme öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratırken, geçici görevlerde çalışan öğretmenler içinde angarya iş demektir“ ifadelerini kullanan Maviş, eğitim ve sağlık hakkının elzem konuların başında geldiğini,  çözümün gecikmesi halinde demokratik eylem hakkının gündeme geleceğini ifade etti.

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