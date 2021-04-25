Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
Flaş Haber
60'ı yerel 72 pozitif vaka
Kapat

KTÖS: “Kolej Giriş Sınavları Vazgeçilmez Değildir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kolej giriş sınavları yerine çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış birtakım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabileceğini kaydetti. Sendika, “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir” görüşünü belirtti.

25 Nisan 2021 Pazar 16:04
113 Okunma
KTÖS: “Kolej Giriş Sınavları Vazgeçilmez Değildir”

KTÖS, pandemi sürecinin en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, dünyanın birçok yerinde eğitimciler ve eğitimi yönetenlerin “yeni normal” denilen sürece ayak uydurmak ve yaşanan kayıpları en aza indirmek adına çeşitli alternatifler geliştirmeye başladığını kaydetti.

KTÖS adına “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez midir?” başlıklı yazılı bir açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KKTC’de geleneksel eğitim ihtiyaçlarına dahi cevap veremeyen merkezi eğitim sisteminin, pandemi sürecinde de ağır, yavaş ve aksak hareket etmesiyle öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlara cevap veremediğini, alternatifler üretmekte oldukça yavaş kaldığını savundu.

Bunun en açık örneklerinden birini de yıllardır süregelen kolej giriş sınavlarında yaşandığının altını çizen Maviş, çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış olan birtakım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabileceğini ifade etti.

Maviş açıklamasına şöyle devam etti:

“Öğretmenlerin, ellerindeki akademik kanıtlarla öğrenciler için yazacağı raporlardan tutun da gelişim dosyalarına kadar onlarca alternatif örnek verilebilir.

Pandemi dönemini fırsata çevirip, yıllardır çağdaş bir yapıdan uzak ve tüm paydaşların pedagojik olarak uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğu bu giriş sınav yöntemine alternatif geliştirmeyi düşünmemiş bir Eğitim Bakanlığı vizyonu ile karşı karşıyayız.

Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği toplam beş Eğitim Şurası’nda da yarışmacı sınavların kaldırılması kararları üretilmiştir. KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 15’inin başarılı, yüzde 85’inin başarısız ifade edileceği kolej giriş sisteminin değişmesi için her bölgede öğretmen ve ailelerle toplantı yapmış, eylem organize etmiş ve alternatif üreterek yetkililere sunmuştur.

Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir. Pedagojiye ve çağımıza uygun alternatif bir seçme yöntemi geliştirecek bilgi, beceri ve yetenek Kıbrıslı Türk eğitimcilerde mevcuttur… Eksik olan tek şey siyasi irade ve iyi niyettir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürpınar’da Yangın Çıktı
Gürpınar’da Yangın Çıktı
BİZLERİN DURUŞU VE İKİ YÜZLÜLER
BİZLERİN DURUŞU VE İKİ YÜZLÜLER
Sağlık Bakanı Üstel açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Üstel açıklamalarda bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim