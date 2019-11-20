Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, Varşova’da ETUCE konferansına katıldı

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:37
KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, Varşova’da ETUCE konferansına katıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Avrupa Birliği Eğitim Komitesi’nin (ETUCE)  “Demokratik vatandaşlık, toplumsal değerler ve bütünleştirici eğitim” projesinin kapanış konferansına katıldı.

Varşova’daki konferansla ilgili bilgi verilen 3 sendikanın ortak açıklamasına göre, ülkelerin, toplumsal değerler, vatandaşlık ve kapsayıcı eğitimle ilgili uygulamaları ve karşılaştıkları zorluklar tartışıldı.

Açıklamada, “Üç eğitim sendikası olarak Demokratik Vatandaşlık, Toplumsal Değerler Ve Kapsayıcı Eğitim Konferası’nda ortaya konan değerler ve vizyonun Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi içerisine de yerleştirilmesi hedefi ile mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Konferans, ETUCE, Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu (EFEE), Avrupa Okul Başkanları Derneği’nin (ESHA) ortak bir projesi olan EU Convince kapsamında düzenlendi. EU Convince, sınıfta ve müfredat dışı etkinliklerde vatandaşlıkla ilgili zorluklarla başa çıkmak için kapsayıcı eğitimin önemini kavramak, çok kültürlülüğün, çeşitliliğin ve sosyal katılımın getirdiği fırsatlara doğrudan yanıt aramak amacı üzerine inşa edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim