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KTÖS, Londra’daki Türk okullarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Londra’daki Türk dili okullarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:31
KTÖS, Londra’daki Türk okullarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Londra’daki Türk dili okullarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün sorumluluk bilinciyle bu okullarda uygulanan eğitim-öğretim programının gelişimiyle ilgili bir rapor hazırlamak maksadıyla Londra’da bazı temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Maviş,  temaslar ışığında Milli  Eğitim ve Kültür Bakanlığı, KKTC Londra Temsilciliği ve Londra Türk Dili Okulları’nın bugüne kadar birlikte yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinin kurumsallaşması ve okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması konusunda sendikanın  rapor hazırlayarak, bakanlıkla paylaştığını belirtti.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI ARTIRILMALI

KTÖS’ün yaptığı 12 maddelik önerinin ilk maddesi, öğretmen maaşlarının yüzde 15-20 artırılmasını öngörüyor.

Londra Türk Okulları eğitim programının revize edilmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için derneklere katkı sağlanması gerektiğini savunan KTÖS, eğitim materyali ve mefruşatlar gönderilmesi gerektiğini savunuyor.

Sendika ayrıca şu önerilerde bulundu:

“Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili programın geliştirilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon üyeleri seçiminde Londra’dan birilerinin olması da gözetilmelidir. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi için hazırlanan tüm kitaplar Londra Türk İlkokulları’na da gönderilmelidir. 

Belirlenen başvuru kriterleri dışında, Londra Türk Dili Okulları’nda çalışmak isteyen öğretmenlere yönelik, bir eğitim-öğretim programı düzenlenmeli, okuma-yazma kavramı dışında Türkçe GCE A Level öğretimi, sosyal ve kültürel öğelerin gelişimi de dikkate alınmalıdır.

 ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM”

Çocuk koruma yasaları (Child protection), İngiliz Eğitim Sistemi, Farklılık (Differentiation), GCE A Level,  İngiltere’de toplumsal yaşam ve sistemin işleyişi, Türk Dil Okulları’nın yapısı/eğitim programı ve ailelerin eğitim ve kültürel beklentiler ile ilgili öğretmenlere hizmet içi kurslar düzenlenmelidir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri Eğitim ve Kültür Ataşeliği eliyle Milli  Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın denetiminde olmalıdır. Bu yönde çalışmalar yürütülmelidir.

Öğretmenin statüsü, çalışma koşulları, özlük hakları, ödev ve sorumlulukları ile ilgili yasal bir mevzuat hazırlanmalıdır.

Eğitim ve kültür hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Eğitim ve Kültür Ataşeliği’nin özel bir bütçesi olmalıdır.

Temsilcilik ile dernekler, öğretmenlerle dernekler arasındaki yönetsel sorumluluklar hazırlanacak mevzuata eklenmelidir.

İngiliz okullarındaki seçmeli Türkçe derslerine daha çok önem verilmeli, öğretmenler ile öğrenciler, öğretmenler ile aileler arasında sağlıklı ilişkiler kurulabilecek mekanizmalar yaratılarak öğrenciler Türk Dili Okulları’na teşvik edilmelidir.

İçerisinde Toplum Merkezi, Konsorsiyum, Temsilcilik, Eğitim Bakanlığı ve Sendikalarında olacağı bir konferans düzenlenmelidir”

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