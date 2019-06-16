KTÖS, Okul İhtiyaçlarının Yaz Aylarında Tamamlanması Çağrısında Bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz başlaması ve eksikliklerin giderilmesi için yaz aylarını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Kaçmaz, sendikanın bu konuda ısrarcı olacağını belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.

Kaçmaz; defter, mefruşat, ders araç gereci, altyapı ihalelerinin başlatılması, kitapların yeniden gözden geçirilip baskıya verilmesi, Girne’deki yeni okul ihtiyacı için ivedilikle ihaleye çıkılması, öğretmen kadrolarının artırılması, nakillerin yapılabilmesi için öğretmen kadro yetkileri alınması ve Bakanlar Kurulu’ndan nakillerin yapılabilmesi için gerekli geçici tüzük değişikliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Yabancı öğrenciler için merkez oryantasyon sınıfları ve öğretmen kadrosu belirlenmesi, ilkokul öğretmeni (okulöncesi dahil) için 83, özel eğitim öğretmeni için 60, rehber öğretmen için 78 kadro sağlanması, müdür ve müdür muavini eksik olan okulların kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile oluşturulan bekleme listesinden ivedilikle doldurulması gerektiğine işaret eden Kaçmaz, söyle devam etti:

“Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalıdır. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalıdır. Geçici öğretmen ihtiyaçları için hizmet yılları da dikkate alınarak eğitim ilkelerine dayalı bir görev bekleme listesi oluşturulmalıdır. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları bir an önce tamamlanıp Meclis’e gönderilmelidir.”

Okullara bütçe oluşturulması konusunda adım atılmasını isteyen Kaçmaz, Okul-Aile Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.