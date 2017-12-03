KTÖS özel bireyler için yürüyecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının” hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yarın saat 10.00’da Gazimağusa Anıt Çemberi’nden Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Maviş, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde bilindik sloganlar yerine özel gereksinimli bireylerin sorunlarının bilimsel ve gerçekçi ele alınmasını, her türlü ayrımcılığın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli politikaların üretilmesini ve engelsiz yaşam için sürdürülebilir projeler üretilmesini istediklerini belirtti.

Özel gereksinimli bireyler için eğitim hakkının “olmazsa olmaz” olduğunu vurgulayan Maviş, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni ile özel ders öğretmenine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının” çıkarılmasının sorumluluğunu yasa yapıcıları üstlenmesi gerektiğini belirten Maviş, yasa eksikliği nedeniyle özel gereksinimli bireylerin birçok sorunla baş etmek zorunda kaldığını, bununla birlikte eğitim, iş ve üretim alanlarından mahrum bırakıldığını ifade etti.

“Çıkarılacak Eğitim Yasası ile daha iyi imkanlara kavuşacak, erken tanı ile hayat kolaylaştırılacak ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda da hakları olan hizmetleri almaları kolaylaşacaktır” ifadelerini kullanan Maviş, taleplerini şöyle sıraladı:

“Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim; özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulmasını; özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını;çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini; erken tanı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini; özel gereksinimli bireylerin ailelerine ücretsiz eğitim desteği sağlanmasını; özel gereksinimli bireylerin yetenekleri ölçüsünde istihdamını; Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine teşekkür edilerek, bu uygulamanın durdurulmasını; özel eğitim öğretmeni ihtiyacının işsiz 185 özel eğitimi öğretmeni içerisinden, Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun olarak KHK tarafından kadroya atanmasını; özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini; ‘Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesini; özel gereksinimli bireylere hizmet götüren kamu, sendika ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini; Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin ve Özel Eğitim Birimi’nin hayata geçirilmesini; Öğretmenler Yasası içerisinde özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesini; herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanları istiyoruz.”

Maviş, tüm halkı, taleplerini dile getirmek, engelsiz bir ülke için duyarlılık yaratmak ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yarın yapılacak yürüyüşe katılmaya davet etti.