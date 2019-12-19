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KTÖS 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri' düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri” düzenliyor.

19 Aralık 2019 Perşembe 16:48
KTÖS 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri' düzenliyor

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ailelere yönelik olan Seminer, yarın saat 15.00’de KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alacak.
 
Seminerde, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Özbarışçı konuşacak.

Anahtar Kelimeler:
KTÖS
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