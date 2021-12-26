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KTÖS, Sendikal Platform’un eylemine okullarda greve giderek destek veriyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Salı günü Sendikal Platformun düzenleyeceği eylem, yürüyüş ve mitinge okullarda greve giderek katılım sağlayacaklarını kaydederek, okullarda uygulanacak grev saatlerini açıkladı.

26 Aralık 2021 Pazar 15:52
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KTÖS, Sendikal Platform’un eylemine okullarda greve giderek destek veriyor
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Salı günü Sendikal Platformun düzenleyeceği eylem, yürüyüş ve mitinge okullarda greve giderek katılım sağlayacaklarını kaydederek, okullarda uygulanacak grev saatlerini açıkladı.

Farklı okullarda farklı grev saatleri duyurulan açıklamada, 20-35 yaş arasındaki genç nüfusun 10 yıl içerisinde %60 fakirleştiği ve alım gücünün neredeyse açlık sınırına dayandığı savunuldu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, bugün işe yeni başlayan genç bir öğretmenin yıllık brüt kazancının yaklaşık 5 bin 750 Euro, Kıbrıs’ın güneyinde işe yeni başlayan genç bir öğretmenin yıllık brüt kazancının ise 23 bin 885 Euro olduğunun belirtilirken, Kuzey Kıbrıs’ta 10 yıl önce işe başlayan öğretmenle “Göç Yasası” kapsamında göreve başlayan öğretmen arasındaki maaş farkına da işaret edildi.

“ZAMLARA KARŞI TOPLUMSAL GAİLEMİZ VE ÇÖZÜMLERİMİZ VAR”

Açıklamada, ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılı günler yaşandığı ifade edilerek, “Türk Lirası’nın değer kaybı ve dalgalı kurlar altında yaşadığımız bilinmezlik, hayat pahalılığının artması, maaşların ve ücretlerin erimesi ve asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olmasına karşı toplumsal gailemiz ve çözümlerimiz var” ifadelerine yer verildi.

“Hayat pahalılığının maaş ve ücretlere iki ayda bir yansıtılması için, stabil bir para birimine geçilmesi için, Göç Yasası’na dahil herkese daha fazla artış verilmesi için, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi için 28 Aralık günü grev ve eylemde olacağımızı bir kez daha vurgularız” denilen açıklamada, tüm kesimler greve ve eyleme katılmaya çağırıldı.

Grev şeması:

https://www.gundemkibris.com/images/upload/GREV.pdf

Son Güncelleme: 26.12.2021 22:58
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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