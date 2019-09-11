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KTÖS: Tam bir sorumsuzluktur

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların toz, toprak ve pislik içinde açılacağını savunarak, özele devredilen temizlik işlerinin okulların açılacağı gün başlatılacak olmasını eleştirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:38
KTÖS: Tam bir sorumsuzluktur

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların toz, toprak ve pislik içinde açılacağını savunarak, özele devredilen temizlik işlerinin okulların açılacağı gün başlatılacak olmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Başkanı Emel Tel, ülkede eğitim ve sağlıkta planlamaların yapılamadığını, okullar için temel hizmet olan temizlik faaliyetlerinin bile yerine getirilemediğini savundu.

“OKULLAR TOZ, TOPRAK, PİSLİK İÇİNDE”

16 Eylül Pazartesi açılacak okullarda temizlik görevlisi olmaması nedeniyle binaların toz toprak ve pislik içinde olduğunu belirten Tel, “Okulların temizlik işlerini özel şirketlere devreden Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerin 16 Eylül tarihinde başlatılacağını okullara bildirmektedir. Çocukların eğitime başlayacağı gün temizlik faaliyetlerini başlatmak tam bir sorumsuzluktur” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 56’SI TC, YÜZDE 5’İ 3. ÜLKE VE YÜZDE 39’U KKTC VATANDAŞI”

Hükümeti Türkiye’den para almak için dilenci edebiyatı yapmakla ve şimdi de para yok mazereti üretmekle suçlayan Tel, “Hatırlatmak isteriz ki, okullardaki öğrencilerin yüzde 56’sı TC vatandaşı, yüzde 5’i üçüncü ülke (Türkmenistan, Rus, Pakistan, Nijerya) vatandaşı ve ancak yüzde 39’u KKTC vatandaşıdır. Kendi nüfusundan daha fazla yabancı nüfusa eğitim ve sağlık hizmeti veren başka bir ülke var mıdır?” diye sordu.

Din hizmetlerine, Kuran kurslarına ve camilere para ayrılırken kamu okullarına kaynak aktarılmadığını savunan ve bunu eleştiren KTÖS Başkanı Emel Tel, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın 2007’den beri okullara hademe alınmadığını ve bu tarihten sonra alınan yüzlerce hademenin öğrenci sayısı az ise okullarda sekreter olarak görevlendirildiklerini bilip bilmediğini sordu.

Tel, “Yasal olarak 200 öğrencisi olan okullara okul sekreteri verilmesi gerekirken öğrenci sayısı az olan okullara sekreter görevlendirmesi yapılmasının kaynakların israf edilmesi olduğu açıktır. Personel Dairesi ve Sayıştay Başkanlığı bu partizanlığa neden göz yummaktadır?” sorusunu da yöneltti.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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