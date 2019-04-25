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KTÖS'ten UBP'ye eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Türkiye’nin 15 aydır para vermemesi üzerine harekete geçen rantçı çevrelerle Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Türkiye’de iş birliği halinde oldukları çevreleri hareket geçirerek Ankara’da hükümet kurma arayışı içinde olduklarını” savundu.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:59
KTÖS'ten UBP'ye eleştiri
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Elcil yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıklarını ve ülkenin kaynaklarını TC’li şirketlere peşkeş çekerek, Ankara hükümetlerinden para kopardığını iddia ettiği UBP’nin bağımlılığın devam etmesinde kararlı göründüğünü öne sürdü.

Şener Elcil, bağımlılık politikaları neticesinde ülke kaynakları elden çıkarılırken, Kıbrıslı Türklerin nüfus aktarımıyla azınlığa düşürüldüğünü iddia ederek, kendi ayakları üzerinde durma ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine sahip çıkma yerine bağımlılığın devamını istemenin, para uğruna gönüllü köleliği kabul etmek olduğunu iddia etti.

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“PARA UĞRUNA İRADEMİZİ ANKARA’YA TESLİM ETMEYE GÖNÜLLÜ GÖRÜNÜYOR”

“Ulusal Birlik Partisi Başkanı Sayın Ersin Tatar para uğruna irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir” iddiasında bulunan Elcil, Tatar’a bazı sorular yöneltti.

Elcil Tatar’a “İngiltere’de geçmiş yıllarda işlediği bir mali suç olup olmadığını, Türkiye’de 2000 yılında hakkında açılan davayı, bir bankaya ait Girne çevre yolu üzerindeki 65 dönüm araziyi nasıl aldığını” sorarak, “2009’da İngilizlere satılan Kulaksız 5 Sitesi’ndeki evlere direktörü olduğu şirket tarafından el konulmasıyla ilgili” de açıklama istedi.

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Anahtar Kelimeler:
KTÖS
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