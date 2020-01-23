KTÖS, Uluslararası Eğitim Günü'nde SOS Çocukköyü iş birliğinde çalıştay düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Uluslararası Eğitim Günü olan yarın SOS Çocukköyü’yle iş birliğinde, üyelerine yönelik çocuk hakları savunuculuğu ve çok kültürlülük kapsamında farkındalık ve kapasite artırma çalıştayı düzenliyor.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in açıklamasına göre çalıştay, yarın 15.00-18.00 saatleri arasında KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alacak.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Proje Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu ve Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu’nun eğitim vereceği çalıştayın teması, “İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” olarak belirlendi.

Maviş, okulları ve öğretmenleri Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya, bu gün içerisinde öğrencilere yönelik eğitim/öğretim etkinlikleri düzenlemeye davet etti.

EĞİTİME YATIRIMIN ÖNEMİNE VURGU

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada UNESCO’ya göre dünyada 262 milyon çocuğun okula gitmediğini, 617 milyon çocuk ve yetişkinin okuma yazma bilmediğini, 4 milyon mültecinin ise okul haklarından yoksun yaşadığını belirti. Maviş, bu gerçeklere dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak gününün, 2018 yılında BM Tarafından “Uluslararası Eğitim Günü” ilan edildiğini kaydetti.

Maviş, KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’ne üye sendikaların, "İnsanlar, dünya, refah ve barış için öğrenme" ve "Öğret, öğren ve geleceği şekillendir" çağrısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacağını ve eğitime yatırımın önemine vurgu yapacaklarını ifade etti.

“BÜTÇE YETERSİZ”

Ülkede eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydeden Maviş, bunun yanında öğrenci başına yapılan harcamanın da OECD standartlarının çok altında olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen ortalama harcamanın 2 bin 437 dolar olduğunu belirten Maviş, öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ortalamasının 10 bin 520 dolar olduğunu vurguladı.

Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkında da eşitsizlikler bulunduğuna işaret eden Maviş, temel eğitimin ise bölgesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat eşitsizlikleri barındırdığını söyledi.

Maviş, tüm bu sorunların giderilebilmesi için kamusal okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım yapılmasının “elzem ve tartışılmaz” olduğunu belirtti.

Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde hükümeti eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya, hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya ve 17 maddede özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırdı.

Açıklamada Maviş, etkinliklerin #EducationDay #ShapetheFuture #EgitimGünü #ktös hashtag’ları ile paylaşılarak, uluslararası dayanışmaya dahil olunabileceğini kaydetti.