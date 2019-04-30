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KTÖS uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 3 Mayıs Cuma günü bazı ilkokullarda uyarı grevi yapacak.

30 Nisan 2019 Salı 14:58
KTÖS uyarı grevi yapacak
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KTÖS, “terfiler nedeniyle bir aydan beri öğretmensiz bırakılan” Mormenekşe İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Çatalköy İlkokulu ve Haspolat İlkokulu’nda cuma günü 08.00-12.40 saatleri arasında uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilmesine rağmen göreve geldiği günden itibaren sadece “laf ve mazeret ürettiğini” savundu.

Elcil, Özyiğit’in, ders yılı ortasında terfi sınavı yaptırarak okulları bir aydan bu yana öğretmensiz bıraktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanı çocukların öğretmensiz kalmasından mutluluk duymaktadır ki, Maliye Bakanlığı ona yetki vermesine rağmen, bir iki resmi yazıyı yazıp, bürokratik işlemleri takip ettirmemektedir. Bakanlık yetkilileri ise iş yapmamak için organize edilen toplantılara katılmaktan, eğitimin sorunları ile ilgilenecek zaman bulamamaktadırlar. Başta Sn. Cemal Özyiğit ve Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, okulları terfiler nedeni ile öğretmensiz bırakmalarından dolayı yaşadıkları mutluluğu sona erdirmede kararlıyız.”

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KTÖS
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