KTÖS ve KTOEÖS iki kurumun önüne siyah çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı öğretmen ataması yaptığı ve okullarda gericilik ve yobazlığın yaygınlaştırılmak istenmesine seyirci kaldığı” gerekçesiyle her iki kurumun önüne siyah çelenk bıraktı.

KTÖS ve KTOEÖS Başkan ve üyeleri bugün saat 10.15’te ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu önüne giderek basın açıklaması yaptı ve bir okula Elçilik vasıtasıyla yasaya aykırı olarak türbanlı öğretmen atandığını savunarak, bunu protesto etti ve siyah çelenk bıraktı.

Daha sonra saat 11.00’de Millî Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri “Anayasa ve Eğitim yasasına aykırı öğretmen ataması ile bazı okul ve beldelerdeki gericilik ve yobazlığa yönelik uygulamalar” olduğu gerekçesiyle bakanlığı protesto etti, siyah çelenk bıraktı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil eylemlerde yaptığı konuşmada, bir utancı protesto etmek için toplandıklarını belirterek, aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yaptığı uygulamanın tekke ve zaviyeleri kapatarak gericilikle yobazlığa karşı mücadele başlatılması olduğunu hatırlattı.

“Türkiye’nin bugün Suudi Arabistan krallığı şeklinde yönetilmeye ve devlete kara çarşaf giydirmeye çalışıldığını” savunan Elcil, “Bizde ne varsa sizde de olacak” denilerek aynı uygulamaların KKTC’de de hayata geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Türkiye’nin artık tarikatlar tarafından yönetilir hale geldiğini, faşist uygulamalarla, gazetecilerin, aydınların yargılanıp hapse atılmak istendiğini savunan Elcil, KKTC’nin de “kuklaya” dönüştürülmek istendiğini iddia etti.

“TARİHTE İLK KEZ BİR TÜRBANLI ÖĞRETMEN ATAMASI…”

Tarihte ilk kez bir okula türbanlı öğretmenin sorgusuz-sualsiz atamasının yapıldığını belirten Elcil, buna karşın ne KHK’nın ne de Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığının sorumluluğu üstlenmediğini, suçu birbirine atmakta olduğunu savundu.

“GERİCİLİK VE YOBAZLIK KANSER GİBİDİR; VÜCUDU YOK EDER”

Elcil, dini birtakım unsurların eğitim verecek kişinin üzerinde yer almasının KKTC yasalarında bulunmadığını belirterek, “Gericilik ve yobazlık kanser gibidir…Yavaş yavaş tüm vücudu yok eder” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk öğretmeninin duyarlı ve aydın olduğunu vurgulayan Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun bu ve benzeri tarikatlaşmanın önünü açan uygulamalara izin vermeyeceğini, KKTC’nin şeyhler, müritler ve dervişler ülkesi olmayacağını kaydetti.

Eğitim bakanlığının genelge yayınlayarak okullardaki 10 Kasım kutlamalarına ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılması çağrısında bulunmasını da eleştiren Elcil, “iki yüzlü politikaları yapanların yakalarında Atatürk rozeti, beyinlerindeyse gericilik ve Erdoğan korkusu bulunduğunu” savundu.

Elcil, Alsancak’ta da -yasalara aykırı olmasına rağmen- velilere para verilerek evlerde Kuran kursları verildiğini ve bunun bilinmesine rağmen ses çıkarılmadığını ileri sürdü.

Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun Misakı Milli sınırları dışında Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen ilk toplum olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs’ta gericiliğin mezhep yoluyla enjekte edilmeye çalışıldığını savundu.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de konuşmasında Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı öğretmen atamasını protesto ettiklerini, öğretmen sendikalarının çağdaş, laik, demokratik eğitim mücadelesinin devam edeceğini bildirdi.

“BAKANLIK ATAMAYA GÖZ YUMUYOR”

Eylem, Eğitim ver Kültür Bakanlığının kendi ülkesinde öğretmen mevcutken, TC’den öğretmen getirdiğini ve/veya türbanlı öğretmen atamasına göz yumduğunu savunarak, 10 Kasım çağrısı yapan Bakanlığı “iki yüzlülük ve takiye yapmakla” eleştirdi.

Eylem ortada yaşanan durumun Elçiliğin kamuda yeni bir istihdam biçimi yaratma dayatması olduğunu ve bununla hedeflenenin, İslam’ın kadrolaşması ve dini sembollerle toplumu bölmenin hedeflendiğini ileri sürdü.

İlahiyat kolejinde 18 yaşına gelmemiş gençlerin başlarının örtüldüğünü ileri süren Eylem, müfredat ve eğitimin laik, demokratik, parasız, bilimsel olması çağrısını yineleyerek, diğer kesimler ve tüm topluma da bu mücadelede kendilerine destek olma çağrısında bulundu.

“DEVLET DİNİ FİNANSE ETMEZ; DENETLER”

Hazırlanan ortak açıklamayı basınla paylaşan Eylem, çağdaş demokratik ve gelişmiş ülkelerde kamu hizmetlerinin dinselleştirilmesi ve mezhepleştirilmesinin mümkün olmadığını, devletin dini finanse etmesi yerine, şeffaflık ilkesi gereği dinin kendisini nasıl finanse ettiğini denetlediğini kaydetti.

Türkiye’de yaratılan düzenin KKTC’ye empoze edilmeye çalışıldığını savunan Eylem, KTÖS ve KTOEÖS olarak kendilerini “Türkiye düşmanı ve Rumcu” diye nitelendirenlerin, öğretmenlerin Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısında olan Türkiye ve yurt ile dünyada barışı savunan bir Türkiye’nin destekçisi olduklarını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylem “Bizler ülkemizde çözüm, barış için çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tüm toplumumuzu siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimizi birlikte mücadeleye davet ederiz” şeklinde konuştu.