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KTÖS ve KTOEÖS, yurtdışında konferansa katıldı

KTÖS ve KTOEÖS “Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunun Desteklenmesi” konferansına katıldı

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:38
KTÖS ve KTOEÖS, yurtdışında konferansa katıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ETUCE’nin 14-15 Ekim tarihlerinde Brüksel’de “Eğitim alanındaki Avrupa Sektörel Sosyal Partnerlerin, Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunu Desteklemesi” projesinin kapanış konferansına katıldı.

Seminere KTÖS, KTOEÖS’nın yanı sıra, İsveç, Norveç, Belçika, Almanya, İspanya, Danimarka, Romanya, Litvanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, Türkiye, İtalya, Kosova, Karadağ, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Slovenya’dan sendika temsilcileri de katıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Ayrıca ETUCE, EFEE, Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve akademisyenler de konferansın gerçekleşmesine katkı koydu.

PROJE HAKKINDA

Mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine dahil edilmesi konusunda, ETUCE (Avrupa Eğitim Sendikaları Konferansı) ve EFEE (Avrupa Eğitim İşverenler Federasyonu) iki yıllık ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdi.

Sendikalar, işverenler ve hükümetler için bir takım somut öneriler ve tavsiyelerin elde edilen proje, hem okullardaki göçmen eğitiminin başarılı yöntemlerini hem de güncel politikaları ve uygulamaları değerlendirmeyi amaçlıyor.

KONFERANS HAKKINDA

Konferans ETUCE Başkanı Christine Blower, EFEE Başkanı Michael Moriarty ve Finlandiya AB Temsilcisi Riikka-Maria Turkia’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

AB Komisyonu Sosyal Diyalog Birimi Başkanı Jörg Tagger “Avrupa sosyal diyaloğunun ve Avrupa sosyal ve ekonomik yönetim sisteminin eğitim politikası ve reform yapımı bağlamındaki rolü” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Stockholm Üniversitesi’nden Nihad Bunar “Göçmen ve mültecilerin eğitime entegrasyonu” temalı raporu sundu.

Eğitim sendikaları ve Eğitim Bakanlığının “Yeni gelen mülteci, göçmen ve öğrencilerin kaynaşması ile ilgili karşılaştığı zorluklar” ile ilgili panelde İrlanda’dan Brenda Lynch ve John MacGabhann Sırbistan’dan Valentina İliç ve Belçika’dan Jean-Luc Barbery ile Koenraad Vandenbussche ülke deneyimlerini paylaştı.

EFEE’den Sarah Kik “Yeni gelen mülteci, göçmen ve öğrencilerin kaynaşması ile ilgili öneriler taslağının tanıtımını yaptığı konferansta; katılımcıların ülke deneyimlerini, yorumlarını, yasa değişiklik önerilerini ve değişimlerini paylaştığı üç paralel çalıştay düzenlendi.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan öneriler taslak olarak gelecek konferansın gündemine alındı.

Konferansın ikinci günü Avrupa Parlementosu’nda devam etti. ETUCE Başkanı Christine Blower ve EFEE Başkanı Michael Moriarty “Kapsayıcı, adil ve nitelikli eğitim için insan hakları çerçevesinde göçmenlik, sığınma hakkı ve eğitim yaklaşımları” konulu sunum yaptı.

Yuvarlak masa toplantısında Solidar’dan Conny Reuter, Picum’dan Laetita Van der Vennet, EU Red Cross’tan Sabrina Le Noach ve COFACE Families Europe’dan Irene Bertana “Sosyal ortaklar ve sivil toplum hareketi” temalı tartışma gerçekleştirdi.

Konferansta Yönetmen Maria Royo’nun hazırladığı “Sınırsız Eğitim” filmi gösterildi.

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