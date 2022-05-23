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KTÖS yeni başkanı Mustafa Baybora oldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 43. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen 2022-2025 dönemi Yönetim kurulu toplanarak 7 kişilik Yürütme Kurulunu belirledi. KTÖS yeni başkanı Mustafa Baybora oldu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:09
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KTÖS yeni başkanı Mustafa Baybora oldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 43. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen 2022-2025 dönemi Yönetim kurulu toplanarak 7 kişilik Yürütme Kurulunu belirledi. KTÖS yeni başkanı Mustafa Baybora oldu.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurul’da, Haysiyet Divanı ve 30 kişilik Yönetim Kurulu belirlendi; Ardından yeni Yönetim Kurulu, sendika Başkanı ve 7 kişilik Yürütme Kurulu üyelerini belirledi.

Tönetim ve Yürütme Kurulu şu şekilde açıklandı:

“Mustafa Baybora (Başkan), Burak Maviş (Genel Sekreter), Süleyman Gelener (Eğitim Sekreteri), Erdoğan Emiroğulları (Mali Sekreter), Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri), Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri), Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri), Hamide Avcıbaşı (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri), Ali Kozok, Aliye Kaya, Alper Çelebi, Burçin Karabaşak, Çağrı Akgür, Derman Paça Aligüllü, Erdal Şanlıdağ, Gözde Atakan, Hasan Belen, Hüseyin Bozalanlar, Mehmet Beteri, Melek Arıca, Müge Evram, Murat Dağman, Mustafa Dağman, Neriman Soral Tayfunoğlu, Saffet Aşaroğlu, Sevgi Erhalaç, Sevşen Dandana Özerce, Tanju Üngör, Tolga Karadağlı, Zehra Kazma”

Haysiyet Divanı ise şu şekilde:

“Fatma Kükrer, Halil Kara, Sadık Azimli, Ulus Burçaklı, Yılsay Barlasoğlu”

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