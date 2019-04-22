KTÖS:Okul için ayrılan araziye trafo kuruldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Barış Manço Parkı yanında yer alan ve okul yapılması için ayrılan araziye zararlı etkilerine rağmen elektrik trafosu yapılmasını eleştirerek, devlet eliyle kansere davetiye çıkarıldığı vurgulandı.

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada “Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız temasta konuyu araştırmaya yönelik bir girişim yapacaklarını ifade ederken konuya taraf İçişleri Bakanlığı tek kelime açıklama yapmamayı tercih etmektedir” iddiasında bulunuldu.

Okul arazisine elektrik trafosu yapmaya onay veren Çevre Dairesi’nin de eleştirildiği açıklamada onayın verilmesinde menfaat ilişkilerinin rolü olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’tan resmi açıklama beklendiği ifade edilen açıklamada “Eğitim Bakanlığı yetkililerini 23 Nisan törenlerinde çocuklara övgüler düzmek yerine iş yapmaya davet ederiz” denildi.

(BRT/TAK)