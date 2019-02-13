KTÖS’ten basın toplantısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) basın toplantısı düzenleyerek ülkede son dönemlerde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Sendika binasında yer alan toplantıda ilk olarak sendika Genel Sekreteri Şener Elcil konuştu.

Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı son ziyaretteki açıklamalarını eleştirdiklerini, bazı çevrelerin buna tepki gösterdiğini bunu saygı ile karşıladıklarını ancak hakarete varan açıklamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Elcil, “Bu konuda söylemde bulunan gerek yazılı, gerekse görsel basında sendikaya sövgüye varan hakarette bulunan kişileri biz yargıya sevk ediyoruz. Bunların dışında, siyaseten bizim görüşlerimizi çürütmek için görüş ortaya koyanlara saygı duyuyoruz. Yalnız eleştiri yapanların da eleştirilerinin temelli olması ve bunları ispat etmesi konusunda ısrarlıyız. Biz açıklamalarımızın arkasında duruyoruz” dedi.

Sendikanın yaptığı açıklamaların sadece sendikaya ait olduğuna işaret eden Elcil, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Törenin kendisini hedef gösterdiğini de belirtti.

Elcil “bana dönük bir hedef gösterme söz konusu oldu. Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın açıklamaları sadece bir kişiye ait görüşler değildir. Yaptığımız her açıklamada kişi olarak ben önde gözüksem bile bütün yürütme kurulu, yönetim kurulu ve yetkili organlarımızın tümü sorumludur. O konuda sorumluluktan hiç kimse kaçmıyor” dedi.

Sendika Başkanı Emel Tel daha sonra hazırlanan basın bildirisini okuyarak, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye bir dizi soru yönelterek, çağrıda bulundu.

Tel “Sn Ersin Tatar ve sn Zorlu Töre’ye açık çağrı yapıyoruz. KTÖS olarak Sn Mevlüt Çavuşoğlu’nun irademize müdahale eden açıklamalarına verdiğimiz yanıtın arkasındayız ve bu bildiride yazdıklarımızla ilgili sizinle ilgili kamuoyu önünde tartışmaya hazırız” dedi.