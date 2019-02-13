Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

KTÖS’ten basın toplantısı

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:02
KTÖS’ten basın toplantısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) basın toplantısı düzenleyerek ülkede son dönemlerde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Sendika binasında yer alan toplantıda ilk olarak sendika Genel Sekreteri Şener Elcil konuştu.

Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı son ziyaretteki açıklamalarını eleştirdiklerini, bazı çevrelerin buna tepki gösterdiğini bunu saygı ile karşıladıklarını ancak hakarete varan açıklamaları kabul etmediklerini ifade etti.

banner41
Elcil, “Bu konuda söylemde bulunan gerek yazılı, gerekse görsel basında sendikaya sövgüye varan hakarette bulunan kişileri biz yargıya sevk ediyoruz. Bunların dışında, siyaseten bizim görüşlerimizi çürütmek için görüş ortaya koyanlara saygı duyuyoruz. Yalnız eleştiri yapanların da eleştirilerinin temelli olması ve bunları ispat etmesi konusunda ısrarlıyız. Biz açıklamalarımızın arkasında duruyoruz” dedi.

Sendikanın yaptığı açıklamaların sadece sendikaya ait olduğuna işaret eden Elcil, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Törenin kendisini hedef gösterdiğini de belirtti.

Elcil “bana dönük bir hedef gösterme söz konusu oldu. Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın açıklamaları sadece bir kişiye ait görüşler değildir. Yaptığımız her açıklamada kişi olarak ben önde gözüksem bile bütün yürütme kurulu, yönetim kurulu ve yetkili organlarımızın tümü sorumludur. O konuda sorumluluktan hiç kimse kaçmıyor” dedi.

Sendika Başkanı Emel Tel daha sonra hazırlanan basın bildirisini okuyarak, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye bir dizi soru yönelterek, çağrıda bulundu.
Tel “Sn Ersin Tatar ve sn Zorlu Töre’ye açık çağrı yapıyoruz. KTÖS olarak Sn Mevlüt Çavuşoğlu’nun irademize müdahale eden açıklamalarına verdiğimiz yanıtın arkasındayız ve bu bildiride yazdıklarımızla ilgili sizinle ilgili kamuoyu önünde tartışmaya hazırız” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim