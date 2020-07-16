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KTÖS’ten eğitim paneli

“Temel Eğitim Sistemi, Pandemi Döneminde Eğitim, Eğitimde Yeni Dönem ve Alternatif Eğitim Yaklaşımları” paneli bugün gerçekleştiriliyor..

16 Temmuz 2020 Perşembe 08:43
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KTÖS’ten eğitim paneli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından düzenlenen panel saat 09.30’da KTÖS konferans salonunda yer alacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in açılış konuşmasıyla başlayacak panelde ilk sunumu Sendika Eğitim Sekreteri Burak Maviş yapacak.

Panel oturumunda “Temel Eğitim Sistemi Değerlendirme Çalışması” Prologue Consulting Direktörü Mine Yücel tarafından, “Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek” konusu ise Doç. Dr. Ahmet Güneyli ve Dr. Özlem Dağman tarafından ele alınacak.

Panel saat 11.00’de soru-cevap bölümüyle sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler SendikasıKTÖS
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