KTÖS’ten özel gereksinimli bireyler için eylem ve seminer

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00’da Gazimağusa’da DAÜ Salamis çemberinde basın toplantısı düzenlenecek. Saat 10.10’da da “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” eylemi gerçekleştirilecek.

Eyleme K. T. Klasik Otomobilciler Derneği ve OFF Road Derneği de destek verecek. Eylemde özel gereksinimli öğrenciler arabalarla Özel Eğitim Merkezi’ne hareket edecek ve yol boyunca belli aralıklarla esnafa karanfil dağıtacak.

Öğleden sonra saat 14.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” konulu seminer gerçekleştirilecek.

Seminerde, öğretim görevlileri Selma Akalın ve Zehra Güçhan Topçu, sosyal hizmet görevlisi Deniz Kırmızı ve Dr. Ayşe Zeki konuşacak.

(BRT/TAK)