Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

KTÖS’ten sert eleştiri

KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
KTÖS’ten sert eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini iddia etti.

“Varlığımızı, kimliğimizi, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimimizi korumakta kararlı olduğumuzu vurgularız” diyen Maviş, pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik paketler ve TC-KKTC eğitim/kültür iş birliği protokolleri ile nasıl başa çıkacağını birçok defa deneyimlediğini belirten Maviş, “İlk mali ve iktisadi protokol 1986, ilk eğitim/kültür protokolü 1995 yılında imzalandı. Altına imza konulan hiçbir protokol bizi ileri taşımadı, hayatımızı kolaylaştırmadı, varlıklarımızın elden çıkmasına neden oldu. Protokolün altına imza koyan hükümetler o koltuklara tutunamadı” dedi.

Maviş, KTÖS adına yazılı açıklama yaparak, protokol ve mutabakat zaptı maddelerini değerlendirdi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN MALI OLAN HİZMETLER ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

Her iki protokolde de bazı alanların devletin kontrolünden çıkarılarak TC elçiliğinin kontrolüne geçmesinin arzu edildiğini savunan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini iddia etti.

Enterkonekte sistemiyle Türkiye’den enerji akımının Kıbrıs’a getirilmesi ve KIBTEK’in ayrıştırılarak özelleştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Maviş, “Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleri özelleştirilmek, kredi veren kooperatiflerin ya banka olması ya da hizmetlerinin sınırlandırılması, Göç Yasası çalışanlarına verilen hakların geri alınması, istihdam sayısının azaltılarak, kamunun verimsizleştirilmesi, emekçi, emekli ve sosyal sigortalılardan kesinti yapılarak toplum fakirleştirilmek istendiğini” ileri sürdü.

Eğitim mutabakat zaptının laik eğitim sisteminin din kılıfı altında dönüştürülmek istenmesiyle ilgili olduğunu savunan Maviş, “Okul, KISAV ve Koordinatörlerin inisiyatifine bırakılacak ve olası bir ENSAR Vakfı krizi yaşayacağız. Eğitim sitemimiz içerisinde ilahiyat diye bir vurgunun olmadığını, Eğitim Zaptının eğitimle ilgili tüm yasalara aykırı olduğunu belirtiriz” dedi.

“YIKIM PAKETİ”

Maviş, imzalanan ekonomik paket ve eğitim zaptının Ankara’nın istirdat planlarının devamı niteliğinde olduğunu savunarak, “Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı TC devletine peşkeş çekmiştir” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek, fakirleştirmek, bağımlı kılmak ve toplumsal varlığının yok edilmeye çalışıldığını iddia eden KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, varlığı, kimliği, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimini korumakta kararlı olduklarını ve pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hangi don 2019-07-25 12:16:15

Mangal söndugunde hani son bir komur parcasi kalir ya parlayan . Tukurdugunde cizzz der da söner. Hatta tukurmeye tenezzul etmen cunku etrafinda külden baska bisey kalmamistir. O misal isde bu ktams da

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim