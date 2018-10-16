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KTÖS’ten uyarı grevi

16 Ekim 2018 Salı 09:19
KTÖS’ten uyarı grevi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen eksikliği nedeniyle BUGÜN 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.Bu sabah 08.00 ile 11.00 saatleri arasında grev yapılacak okullar “Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu” olarak açıklandı.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Akgün Kaçmaz konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sabır ve hoşgörünün sonuna geldik. Öğretmenler tamamlanmazsa yarından itibaren greve yeni okullar eklenecek” dedi.

KTÖS’ün öğretmen atamalarının yapılabilmesi için bürokratik süreçleri takip ettiğini, atama yetkilerinin alınabilmesi için gerekli girişimleri yaptığını ancak yetkilerin çıkmadığını söyleyen Kaçmaz, hükümeti “becerisizlikle” suçladı.

Kaçmaz, “Ülkeye giren nüfusu kontrol edemeyen hükümetlerin eğitim ve sağlığı planlayamaması öğretmen eksikliğinin temel nedenidir. Bu gerçeğe Türkiye’nin eğitim ambargosu da eklenince durum tam bir kaosa dönüştü” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSGrevHaber
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