KTSO, 2021 BÜTÇESİNDE ÜRETİM GİRDİ MALİYETLERİNDE DESTEK İSTEDİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 2021 yılı bütçesinde üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ekonomisi için 2020 yılının çok ciddi sıkıntılar yarattığı belirtilerek, döviz kurundaki artışlar, turizm ve yükseköğrenim sektörlerindeki sıkıntıların milli gelirin ve alım gücünün düşmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Covid-19’a karşı aşı çalışmalarında başarı yakalanması ve bu aşıların dağıtımına yakın zamanda başlanacak olmasının, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi açısından umut olduğu kaydedildi.

Aşının tüm ülkelere dağıtılmasının zaman alacak olması dikkate alındığında, uzmanların pandeminin yarattığı olumsuz etkinin 2021’in sonbaharına kadar devam edeceğini öngördüğüne dikkat çekildi.

2020 yılında önemli sıkıntılar atlatarak tamamlayacak olan üretim sektörlerinin, 2021 yılında ayakta kalabilmesi için 2021 bütçesinde, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması için üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Bu kapsamda;

1. Elektrik teşvikleri %25 olarak belirlenmelidir: KTSO olarak, elektrik teşviklerinin 2020’nin ortasından sonra kws başına 25 kuruşa artırılması uygulamasının, yüzdesel olarak en az %25 olarak belirlenerek, 2021’de de devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Üreticilerin ithalatın yaratmış olduğu haksız rekabetle mücadelesi ve sürdürülebilir üretim açısından elektrik maliyetlerinin düşürülmesi hayati bir önemi bulunmaktadır.

2. İstihdam desteği devem ettirilmelidir: 2020 yılında, üretim sektörlerinde istihdamın korunması açısından Sosyal Sigorta desteğinin çok önemli katkıları olmuştur. Ayrıca, Haziran 2021 yılına kadar devam edeceği ifade edilen Sosyal Sigorta işçi katkı payı ödeme desteğinin, 2021 yılında bütçe içerisine konurken, üretim sektörleri açısından yıl sonuna kadar devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

3. Faiz Destekli Kredi Programları Açılmalıdır: Merkez Bankası’nın KGF teminat destekli kredi programlarına sanayi sektöründen ciddi bir talep olmuştur. Cari giderlerin karşılanması, hammadde temini ve yükümlülüklerin karşılanması için faiz oranlarındaki artış trendi dikkate alındığında, 2021 yılı başı için faiz destekli, KGF teminat garantili kredi programlarına ihtiyaç duyulacaktır.”

Açıklamada, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 2021 bütçe taslağında reel sektörün desteklenmesi gerektiğine dair açıklamalarının ve bu kapsamda bütçe taslağında kaynak ayrılmasının olumlu karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Hükümette kim olursa olsun, üretim sektörlerine yönelik yukarıda bahsettiğimiz destek mekanizmalarını bütçe içerisinde olması, ülkemizde istihdamın korunması ve işletmelerin devam açısından kaçınılmazdır.” denildi.