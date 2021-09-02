KTSO'dan hükümete: Sigorta prim destek ödemeleri devam etmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan özel sektörün devlet desteğinden mahrum bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

KTSO açıklamasında, “Ülke olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Yerli üretimin temsilcilerinin bir arada olduğu Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sürecin başından bu güne bireysel değil, toplumsal hareket etmiştir. Bugün de ülke sorunlarına aynı çerçevede bakmaktayız. Pandemi süreci bizlere göstermiştir ki, ülkemizi yalnızca üreterek geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabileceğiz” denildi.

“ÜRETİCİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR”

“Üreteceğiz, istihdamı büyüteceğiz ve ülkemizin kalkınmasına, ekonominin büyümesine katkı sağlayacağız” ifadeleri kullanılan açıklamada şöyle devam edildi:

“Pandeminin yıkıcı koşulları, sadece ülkemizi değil, dünyayı da etkiliyor. Böyle bir ortamda ülke sanayicisinin, üreticisinin etkilenmediğini söylemek mümkün mü? Pandeminin ekonomik etkisinin geçtiğinde söz edebilir miyiz? Devlet yönetenlerle, üreticinin bir bütün olarak hareket etmesi kaçınılmazdır. Üreten kesim, devletin olanaklarını biliyor ve bu ortamda buna rağmen üretim yapıyor. Vergi veriyor, katma değer sağlıyor ve istihdamın korunması ve artması için risk almaya devam ediyor.

Ülke üreticisi olarak biliyoruz ki her istihdam aslında toplumsal bir görevdir. Bu ortamda, hükümetlerin, yani devleti yöneten aklın az da olsa desteği olmadan hep birlikte ayakta kalmak mümkün değildir. Üretim çökerse, devlet mekanizması çöker. Pandeminin başladığı günden bu güne, gelmiş geçmiş hükümetler özel sektöre verdiği sözleri yerine getirmemiştir. Bunu dert etmedik.”

“KAMU MALİYESİNİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI BİLMEKTEYİZ”

KTSO tarafından yapılan açıklamada, kamu maliyesinin de yaşadığı zorlukların bilindiğini belirtilerek, “Maliye Bakanlığı, daha dün, piyasaya 645 milyon 722 bin 327 TL ödeme yaptığını açıklarken, bunun 481 milyon 404 bin 126 TL’si kamu maaş ve benzeri ödemelere gitmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KTSO’nun açıklamasının devamında ise şunlar söylendi:

“Böylesi bir tabloda, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan özel sektörü devlet desteğinden mahrum bırakmak, yok saymak, böyle bir dönemde iflasları ve işsizliği teşvik etmek demektir. Gelinen aşamada, özel sektörün tek beklentisi sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesidir. Talep edilen sigorta prim desteği, özel sektörün ülkemizde yaratmış olduğu aylık katma değerin yüzde 5’ine denk gelmektedir.

HÜKÜMETİN BU ÖDENEĞİN KALDIRILMASINDA ISRAR ETMESI KABUL EDİLEMEZ

Hükümetin bu ödeneğin kaldırılmasında ısrar etmesi ya da ayrıma giderek özel sektörü parçalara bölmesi kabul edilemez. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sadece üyelerimiz için değil, üyelerimizin de içerisinde olduğu tüm üretim sektörleri için sonuna kadar mücadele edecekler. Hükümet de böylesi zor bir dönemde, sigorta prim destek ödemelerini yapma noktasında bir irade ortaya koymaya davet ederiz. Bu yükü hep birlikte omuzlamalı, ülkemizi kamu-özel bir bütün olarak geleceğe taşımalıyız. Bu konuda ortaya koymuş olduğumuz kararlı mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız.”