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KTSO: “Elektrik zammı üretimin idam kararıdır”

02 Mart 2022 Çarşamba 15:21
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KTSO: “Elektrik zammı üretimin idam kararıdır”
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Yapılan elektrik zammı kabullenilebilir değildir. Bu zam üretime son vermekle eşdeğer olduğu gibi, halkın alım gücünün de yıkımıdır. Bu karar üretimin idam kararıdır.

Defalarca elektrik zammı konusunda temkinli davranılması, makul olunması konusunda yaptığımız uyarılar maalesef geldiğimiz noktada görmezden gelinmiştir.

Bu elektrik fiyatlarıyla üretsek bile ürünü kimseye satamayız. Sektörlerin pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrikte üç katı oranda bir zam yapılması çok büyük bir yanlıştır.

Bugünden sonra yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücü sıfırlanmıştır. Bu noktadan sonra artık üretimin düşmesini değil, sonlanmasını ancak konuşabiliriz. Bu durumun oluşturacağı olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla ekonomimiz açısından da endişe verici sonuçlar doğuracaktır.

Hiçbir üretim sektörü böylesine fahiş bir zammı kaldırabilecek ne maddi ne de kurumsal güce sahip değildir. Özellikle elektrik girdisi yoğun sektörlerimizin hayatta kalması gerçek anlamda mümkün değildir.

Bu kapsamda, Başbakandan aşağıdaki konularda somut beklentilerimizi şiddetle dikkate almasını, aksi takdirde ilgili tüm sektörlerle beraber eylem organize edileceğini kamuoyuna duyururuz.

Fiyat artışının zamana yayılması, bir anda kimsenin altından kalkamayacağı zam yapılmaması. Tarifelerin üretim sektörleri için aşağıdaki gibi belirlenmesi;

%45 indirim Mart- Haziran 2022

%40 indirim Temmuz – Eylül 2022

%30 indirim Ekim’den sonra %30 indirim oranının sabit olarak uygulanması indirim oranı olması

Sanayi sektörüne yönelik en az 15 MW’lık yenilenebilir enerji kotası verilmesi. Bu konuda kredi imkanı sağlanması ve teminat konusunda KGF mekanizması kurulması.

KIBTEK Üretim maliyetlerinin çok detaylı ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması

KIBTEK Yönetim Kurulu’nun siyasi yapıdan uzak olması, uzmanlardan oluşması ve Sanayi Odası’nın da temsil edilmesi

Elektrikte ilgili oluşturulacak politikalar için paydaşlarla birlikte sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyette elektrik sektörünün geleceğiyle ilgili uygulanabilecek somut bir eylem planı hazırlanması ve bu eylem planının devlet politikası olarak kabul edilmesi.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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