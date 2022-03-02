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KTSO: “Elektrik Zammı Üretimin İdam Kararıdır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), elektrik zammının  üretime son vermekle eşdeğer olduğunu belirterek,”Halkın alım gücünün de yıkımıdır. Bu karar üretimin idam kararıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

02 Mart 2022 Çarşamba 12:35
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KTSO: “Elektrik Zammı Üretimin İdam Kararıdır”
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KTSO’dan yapılan açıklamada, elektrik konusunda beklentiler sıralanarak, bu beklentiler dikkate alınmadığı takdirde tüm sektörlerle eylem düzenleneceği ifade dildi.
Açıklamada,”Defalarca elektrik zammı konusunda temkinli davranılması, makul olunması konusunda yaptığımız uyarılar maalesef geldiğimiz noktada görmezden gelinmiştir.” denilerek şöyle devam edildi:
“Bu elektrik fiyatlarıyla üretsek bile ürünü kimseye satamayız. Sektörlerin pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrikte üç katı oranda bir zam yapılması çok büyük bir yanlıştır.
Bugünden sonra yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücü sıfırlanmıştır. Bu noktadan sonra artık üretimin düşmesini değil, sonlanmasını ancak konuşabiliriz. Bu durumun oluşturacağı olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla ekonomimiz açısından da endişe verici sonuçlar doğuracaktır.”
Hiçbir üretim sektörünün “böylesine fahiş” bir zammı kaldırabilecek güce sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, özellikle elektrik girdisi yoğun sektörlerin hayatta kalmasının gerçek anlamda mümkün olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan dikkate alması beklenen beklentiler şöyle sıralandı:
 1.“Fiyat artışının zamana yayılması, bir anda kimsenin altından kalkamayacağı zam yapılmaması. Tarifelerin üretim sektörleri için aşağıdaki gibi belirlenmesi;
a.    %45 indirim Mart- Haziran 2022
b.    %40 indirim  Temmuz – Eylül 2022
c.    %30 indirim ekimden sonra %30 indirim oranının sabit olarak uygulanması indirim oranı olması
2.Sanayi sektörüne yönelik en az 15 MW’lık yenilenebilir enerji kotası verilmesi. Bu konuda kredi imkanı sağlanması ve teminat konusunda KGF mekanizması kurulması.
3. Kıb-Tek Üretim maliyetlerinin çok detaylı ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması
4. Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun siyasi yapıdan uzak olması, uzmanlardan oluşması ve Sanayi Odası’nın da temsil edilmesi
5.Elektrikte ilgili oluşturulacak politikalar için paydaşlarla birlikte sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyette elektrik sektörünün geleceğiyle ilgili uygulanabilecek somut bir eylem planı hazırlanması ve bu eylem planının devlet politikası olarak kabul edilmesi. “

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