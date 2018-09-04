KTSO heyeti Merkez Bankası Başkanı Günay’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet 3 Eylül’de KKTC Merkez Bankası Başkanlığı görevine yeni atanan Rıfat Günay’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Rıfat Günay’a başarı dileğinde bulunan KTSO heyeti, son zamanlarda ekonomide yaşanan gelişmeleri de değerlendirme fırsatı buldu.

Görüşmede dövizde yaşanan aşırı yükselmenin sanayicilere yaşattığı sıkıntılar dile getirilerek, öneri ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyaret sonucunda tekrar bir araya gelme ve gelişmelerin birlikte takip edilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.