KTSO ile KTEZO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında işbirliği protokolü, 14 Ocak Salı akşamı KTSO’da imzalandı. Protokol imza töreninde her iki odanın yönetim kurulları da hazır bulundu.

Protokol; KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, üretim sektörlerinin korunması ve geliştirilmesi, üretim sektörlerinde girişimciliğin desteklenmesi amacı taşıyor.

Ayrıca protokol, kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılması için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yapacağı ortak çalışmaları düzenlemeyi de içeriyor.

İmza töreninden önce bir konuşma yapan KTSO Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve zanaatkarların üretim ve sanayi için önemine vurgu yaparak, “Emeği ve sanatı-zanaatı ile yaşamını kazanmaya çalışan esnaf ve zanaatkarların ülke ekonomisi içerisinde çok önemli bir yeri vardır ve mihenk taşlarından biridir.

Toplumsal motivasyonun yükseltildiği çekirdek ekonomik zümre olan esnaf ve zanaatkârlar, ülke ekonomisi içerisinde hak ettiği yeri bulmalıdır. Esnafın ihtiyaçları belirlenmeli, rasyonel çözümler üretilmeli ve refah düzeyi yükseltilmelidir.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak daima üreticinin emekçinin yanında bir tavır sergilemiş ve gereğini de yerine getirmiştir. Bununla birlikte yaşam kavgası veren ekonomik örgütlerin gelişmesi ve güçlenmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu bağlamda esnaf vezanaatkârlarla yapılan bu protokolün önemi Kıbrıs Türk Sanayi Odası açısından oldukça büyüktür.Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz,birlikte sorunlarımızı çözeceğiz ve birlikte refaha ulaşacağız” dedi.

Başkan Candan Avunduk, imzalanacak işbirliği protokolünün “Esnaf ve zanaatkarlarla böylesi bir işbirliği içine girmek hem sanayiciye hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. İlerleyen zaman içerisinde gelişecek olan bu işbirliği bizleri çok daha iyi noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise, oda olarak aynı duyarlılığı göstereceklerini ifade ederek, “Esnaf, zanaatkar ve sanayicler üretimde zaten iç içedir. Bu protokolle bu birlikteliği daha iyiye götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Kanber, ülke ekonomisinin üretime dayalı, standardı ve katma değeri yüksek bir modele geçmesinin bir şart olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında ise bunun da yolunun dayanışma, işbirliği olduğunu, mesleki eğitimden kümelenmeye ve istihdamın artırılmasına kadar her alanda çalışmak gerektiğini vurguladı. Kanber son olarak “ Oda üstlendiği sorumluluk ve aldığı risklerle gerek istihdamın artırılması gerekse üretim ve pazarlama kooperatifleri ile üretimi büyütmek için çalışırken diğer yandan da sektörler ve örgütler arası dayanışmayı sağlamaya çalışmaktadır. Bu protokol da bunun örneğidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından her iki Oda Başkanı işbirliği protokolüne imza koydu.

(BRT/MAIL)