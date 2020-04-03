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KTSO: Koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışma yapılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO); gıda, temizlik ve hijyen üretiminin ülkede devam ettiğini, koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

03 Nisan 2020 Cuma 11:41
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KTSO: Koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışma yapılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO); gıda, temizlik ve hijyen üretiminin ülkede devam ettiğini, koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada; gıda, temizlik ve hijyen ürünleri üreten sektörlerin faaliyette olduğu; koruyucu giysi, ve maske gibi ürünlerin ülkede üretimi konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, oda binasının kapalı olduğu, ancak üye hizmetlerinin evden verildiği de kaydedildi.

Birlik ve dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, sürecin; üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıKTSOMaske üretimiKoruyucu Giysi
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KARPAZLI ALI VELI 2020-04-03 12:16:04

SANAYII GEREKMEZ. GEC BILE KALDINIZ . BU IS ICIN TERZI ATOLYESI YETER.

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