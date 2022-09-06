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KTSO-KTEZO ve KTİMB arasında geniş kapsamlı İşbirliği Sözleşmesi imzalandı

06 Eylül 2022 Salı 14:37
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KTSO-KTEZO ve KTİMB arasında geniş kapsamlı İşbirliği Sözleşmesi imzalandı


Sözleşmeyle, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) üretim alanında faaliyet gösteren üyeleri Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) sağladığı olanaklardan yararlanabilecek. Sözleşmeye ayrıca imza koyan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Sanayi Odası üzerinden yapılacak Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tüm çalışma izinlerini sonuçlandıracak.

İşbirliği Sözleşmesine KTSO adına Başkan Ali Kamacıoğlu, KTEZO adına Başkan Mehmetali Ardıç ve KTİMB adına Başkan Cafer Gürcafer imza koydu.

Sözleşmenin amacı şöyle, “KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, üretim sektörlerinin korunması ve geliştirilmesi, üretim sektörlerinde girişimciliğin desteklenmesi konularında kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılması için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yapacağı ortak çalışmaları düzenlemek ve KTEZO üyelerinin KTSO hizmet ve imkanlarından koşulsuz faydalanması adına işbirliği yapmak.”

Sözleşmenin kapsamı ise şöyle:

“Üretim Sektörlerinin Korunması ve Geliştirilmesi: Ülke ekonomisinin mal ve hizmet üretimine dayalı bir ekonomik model geliştirilmesi ve yerli üretimin korunması konularında ortak çalışmalar yapmak.

Meslek Standartları ve Üretim Standartları: Meslek ve üretim standartlarının geliştirilmesi, bu alanda ihtiyaçlarının belirlenmesi yönelik çalışmalar yapmak.

Makine/Ekipman ve Sanayi Girdisi İthalatında Destek Sağlanması ve KTSO’nun üyelerine sağladığı diğer hizmetlerden KTEZO üyelerinin de koşulsuz yararlanması: KTEZO’ya kayıtlı üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin üretimde kullanacakları makine, ekipman, hammadde ve yarı mamul gibi sanayi girdisi ithalatında, KTSO’dan makine/ekipman ve/veya hammadde/sanayi girdisi yazısı almasına imkan sağlamak. Üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin KTSO’nun sağladığı diğer hizmetlerden yararlanmasına imkan sağlamak.

KTEZO’nun çalışma izin işlemlerinin KTSO tarafından yapılması ve KTIMB tarafından sonuçlandırılması: KTEZO’ya kayıtlı üyelerin çalışma izinleri hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağlamak.”

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