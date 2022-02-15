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KTSO: Yüksek elektrik zammı üretimi gerçek anlamda durdurur

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yüksek elektrik zammının üretimi gerçek anlamda durduracağı uyarısında bulundu.

15 Şubat 2022 Salı 13:34
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KTSO: Yüksek elektrik zammı üretimi gerçek anlamda durdurur
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KTSO açıklamasında, son zamanlarda yapılan açıklamalardan elektrik fiyatlarında önemli oranda artış olacağının anlaşıldığı belirtilerek, dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca destek sağlanmasına yönelik ifadelerin olumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, üretim sektörlerinin pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrikte büyük bir artış yaşamasının, üretim sektörlerini gerçek anlamda durma noktasına getireceği kaydedildi.

Elektrik fiyatlarındaki artışın üretim sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla fiyat artışlarına neden olacağı beliritlen açıklamada, artan girdiler karşısında yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücünün azalacağı, üretimin düşmesine neden olacağı, bu olumsuzlukların da zincirleme bir reaksiyonla ekonomi açısından endişe verici sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

“SANAYİCİLERE DESTEK MAKUL RAKAMA ULAŞTIRILMALI”

Sanayi Odası açıklamasında, üretim sektörlerinin devamlılığı ve rekabet gücünün mümkün olduğunca korunması için hayata geçirilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“Sanayi tarifesi gözetilirken, üretimin haksız rekabete maruz kalmaması, üretimin devamlılığı göz önüne alınmalıdır.

2010 yılından beri sanayicilere yönelik uygulanan kws başına 10 kuruşluk destek artık yetersizdir. Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir.

Sanayicilerin enerji verimliliği uygulamalarına destek sağlanırken, sanayi sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kotasının artırılması, girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.”

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Kıbrıs Türk Sanayi OdasıElektrik Zammı
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