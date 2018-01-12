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KTSO’da İhracat Mevzuatı Eğitimi

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Oda merkezinde dün başlayan eğitim, bugün de devam etti.

12 Ocak 2018 Cuma 22:03
KTSO’da İhracat Mevzuatı Eğitimi
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Kredo Muhasebe ve Danışmanlık, KKTC İhracat Mevzuatı ve Süreçleri konulu eğitim düzenledi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Oda merkezinde dün başlayan eğitim, bugün de devam etti.

Eğitimin, evrak, pazarlama, fuar, e-ticaret, yazışma, sözleşme, lojistik, gümrükleme de dahil ihracat sürecini içerdiği, KTSO Dış Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk’ün Kıbrıs’a İlişkin İhracat Teşvik Mevzuatı hakkında sunum yaptığı kaydedildi.

Eğitimin uzman eğitmen Angela Teresi tarafından verildiği, eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika takdim edildiği ifade edildi.

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