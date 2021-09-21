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KTSO’dan açıklama: Daha ne söylenebilir ki?

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde yer lan bölgenin resmen çöplüğü andıran görüntülerini paylaşarak “Pisliğin resmidir” dedi.

21 Eylül 2021 Salı 17:28
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KTSO’dan açıklama: Daha ne söylenebilir ki?

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Pisliğin resmidir!

20 Eylül’de çekilmiş bu fotoğraflarda gördüğünüz alan; Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin Kuzeyi, silolar bölgesi diye bilinen salhanenin de bulunduğu bölge ve aynı zamanda Lefkoşa Kuzey yolunun da güneyinde yer alıyor. Burası parsellenmiş, kuzey yoluna sanayi bölgesi bağlantısı yapılması planlanan alan. Bordürlü, altyapısı hazırlanmış durumda.

Bu bölgede yaklaşık olarak bugün itibarıyla 60 kamyonluk “pislik” yani çöp var. Peki buraya bu çöpler nasıl, nereden geldi, aralarında neler var? Bu çöpler buraya Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi sakinleri tarafından atıldı. (bu duruma karşı gerçekten duyarlı olanlar vardır biliyoruz. Onları bu ve buna benzer cümleden ayrı tutuyoruz) Nereden mi anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz: Pisliğin içerisinde en çok otomobil parçaları, mobilya atık ve parçaları, konfeksiyon atıkları ve az da olsa süt ve süt ürünleri atıkları ile evsel atıklar var. Bunun yanı sıra pis koku da cabası.

Aslında bölge sakinleri kendilerine “temiz”. Ancak, iş yerini temizlerken, çevreyi kirletmeyi temizlikten sayıyor. O kadar bir temizlik (!) yapmışlar ki iş yerlerinde, parsellenmiş yaklaşık yarım kilometrelik yolu pislikleriyle kapatmışlar. Araçla yoldan geçmeniz mümkün değil.

Odamız Haziran ayından beridir kısıtlı olanaklarını seferber etmiş, bölgeleri temizlemekle uğraşıyor. Destek veren şirketler kamyonunu dozerini bu işe gönüllü veriyor. Belediyeler keza öyle. Odamız nerede ise devletin ilgili ilgisiz tüm mercilerine bölgelerin durumunu ve yapılan çalışmaları aktardı.

Lefkoşa Belediyesi desteğiyle söz konusu bölgenin büyük bir kısmı temizlendi. Ancak bugün temizliğin üzerinden 1 hafta geçmeden temizlenen alanda en azından 3-4 kamyonluk yeni pislik atılmış. Bu kafa yapısını anlamak inanın çok zor. Bizler ne ara çevreye karşı bu kadar duyarsız ve pis olduk bilemiyoruz.

Bu bahsettiğimiz çöp yığınları, yani öbek öbek küçük veya büyük kamyonlarla taşınıp yol içerisine hiçbir sakınca görmeden dökülenler. Bunun bir de kilometrelerce alana dağılmış naylon ve kağıt parçaları var.

Daha ne söylenebilir ki? İşin en ilginci ise, kirletenlerin bundan şikayetçi olması.

Son Güncelleme: 21.09.2021 17:31
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