Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı

KTSO’dan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne teknik ziyaret

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda Antalya Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü’ne Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KTSO’dan oluşan heyetle 17-18 Ağustos tarihleri arasında teknik ziyaret gerçekleştiriliyor.

19 Ağustos 2022 Cuma 14:59
16 Okunma
KTSO’dan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne teknik ziyaret


Ziyaretin amacı, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın geliştirilip, iyileştirilmesi konusunda teknik destek ve yerinde incelemeyi içeriyor.

İki gün sürecek etkinliğe, Bakanlık Müdürü Osman Çağakan, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, oda yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ciddi, Oda Genel Koordinatörü ve Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul, Oda Sanayi Bölgeleri Sorumlusu Ahmet Yeltekin ve Oda Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan katılacak.

Ziyarette ele alınacak konu başlıkları şöyle:

“Antalya OSB Yönetim Kurulu yönetim yapısının görüşülmesi. Bölge Müdürü İlhan Metin ile yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yasası konusunda değerlendirme ve fikir alışverişi. KTSO enerji kümelenmesi proje çalışması konusunda AOSB Elektrik İşletme Müdürlüğü ile toplantı. Bölgenin gelir-gider analizi için Mali İşler Müdürlüğü ile toplantı. Yeni kurulacak OSB altyapısı ve atık su yönetimi için Çevre ve Atık Su İşletme Müdürlü Hasan Ali Gönen ile toplantı. AOSB ve tesis ziyaretleri.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları
SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları
Asgari ücret vergiden muaf
Asgari ücret vergiden muaf
Harubun Taban Fiyatı Belirlendi
Harubun Taban Fiyatı Belirlendi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim