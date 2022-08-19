KTSO’dan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne teknik ziyaret

Ziyaretin amacı, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın geliştirilip, iyileştirilmesi konusunda teknik destek ve yerinde incelemeyi içeriyor.

İki gün sürecek etkinliğe, Bakanlık Müdürü Osman Çağakan, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, oda yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ciddi, Oda Genel Koordinatörü ve Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul, Oda Sanayi Bölgeleri Sorumlusu Ahmet Yeltekin ve Oda Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan katılacak.

Ziyarette ele alınacak konu başlıkları şöyle:

“Antalya OSB Yönetim Kurulu yönetim yapısının görüşülmesi. Bölge Müdürü İlhan Metin ile yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yasası konusunda değerlendirme ve fikir alışverişi. KTSO enerji kümelenmesi proje çalışması konusunda AOSB Elektrik İşletme Müdürlüğü ile toplantı. Bölgenin gelir-gider analizi için Mali İşler Müdürlüğü ile toplantı. Yeni kurulacak OSB altyapısı ve atık su yönetimi için Çevre ve Atık Su İşletme Müdürlü Hasan Ali Gönen ile toplantı. AOSB ve tesis ziyaretleri.”