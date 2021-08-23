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KTTB: “Sistemsizlik ile pandemi yönetimi sağlanamaz”

Tabipler Birliği, dün, evde takip edilen iki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği anımsatılarak, “Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir” açıklaması yaptı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:06
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KTTB: “Sistemsizlik ile pandemi yönetimi sağlanamaz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün, evde takip edilen iki Koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği anımsatılarak, “Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir” önerisi yapıldı.

Vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde arttığı ifade edilen açıklamada, “ülkemizdeki tedbirlerin ve denetimlerin artırılması hayati önem taşımaktadır” denildi.

“AÇIKLANAN VAKA SAYILARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTA SAYISI EŞLEŞMİYOR”

“Açıklanan vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısı birbiriyle eşleşmemektedir” iddiasına yer verilen Tabipler Birliği açıklamasında, “. Bu durum Koronavirüs vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“SADECE SEMPTOMATİK VE RİSK GRUBUNDA OLANLARIN AÇIKLANDIĞI DOĞRU MU?”

Sağlık Bakanlığı’na bir dizi soru yöneltilen Tabipler Birliği açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur?” sorusu dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’na yöneltilen sorular şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur?

Ülkenin COVID-19 renk koduna göre bazı yüksek riskli aktivitelerde önlem ve gerektiğinde kısıtlamaların uygulanması gerekmiyor mu?

Mevcut durumda hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları giderek artmaktadır. Acil Durum Hastanesi’nin (ADH) artan kontrolsüz vaka sayıları nedeniyle dolmasına ramak kalmıştır. ADH yatak kapasitesi dolma tehdidine yaklaşmışken belirlenmiş bir yol haritamız var mıdır?

“VAKALAR KIŞ AYLARINDA DAHA DA ARTACAK”

Kış aylarının yaklaşmasıyla, pandemi koşullarının daha da ağırlaşacağı ifade edilen açıklamada, pandeminin yükünü ve vaka artışını, hiçbir denetim yapmadan sadece halka yüklemenin çare olmadığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Vaka sayıları kontrolsüzce artmaya devam ederken, uygun denetim ve tedbirlerin uygulanmaması halinde, kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte, yaşadığımız pandemi koşulları daha da ağırlaşacaktır. Pandeminin yükünü ve vaka artışını hiçbir denetim, kontrol yapmadan sadece halka yüklemek çare değildir, bu şekilde pandemi yönetimi olamaz.  Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmaktayken, eğitimin devamlılığı, güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için BHUK’nin eğitimle ilgili aldığı kararların uygulanması ve etkin şekilde denetlenmesi elzemdir, yoksa yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmayacağı aşikardır.”

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