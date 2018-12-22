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KTTB ve Tıp İş, açlık grevi yapan CAS eylemcilerini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ), bugün, Ercan Havaalanı’nda açlık grevi yapan CAS eylemcilerini ziyaret etti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
KTTB ve Tıp İş, açlık grevi yapan CAS eylemcilerini ziyaret etti

KTTB ve TIP İŞ yetkilileri ziyarette, eylemcileri muayene ederek durumlarını değerlendirdi ve açlık grevi süreci ile ilgili bilgi verdi.

KTTB ve TIP İŞ yetkilileri, eylemcilere, açlık grevi süresince beyin hasarı, böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit edebilecek sorunların gelişmemesi için alınması gereken bazal sıvı, elektrolit ve vitamin desteğinin sağlanması amacı ile hazırladıkları solüsyonları verdi.

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KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, KTTB ve Tıp İş adına yaptığı ortak açıklamada; açlık grevlerinin sonu ciddi sağlık sorunları, kalıcı hasarlar, hatta ölümle bile sonuçlanabilen ciddi eylemler olduğunu, hekimlerin görevinin; yaşam kurtarmak olması nedeni ile eylemcilerin yanında olduklarını belirtti.



YETKİLİLERE ÇAĞRI...

CAS çalışanlarının uzun süredir devam eden eylemlerinin, CAS’ın tasfiye edilmesi ile yeni bir boyut kazandığına ve Ercan Havalimanı girişindeki çemberde 6 CAS çalışanının açlık grevine başladığına işaret ederek, “Üçüncü gününe ulaşan açlık grevinde dün 1 eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştır” ifadelerine yer veren Gürkut, yetkililere, kötü ve istenmeyen bir problem gelişmeden CAS çalışanlarının açlık grevini sonlandırmalarını sağlayacak olumlu adımları atmaları çağrısında bulundu.

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vatandaş 2018-12-23 00:38:55

içim sızladı vAllahi. Bunlar mıydı fazla. O kadar memur o kadar yüksek maaşları alırken!! Hele sigortalılar. Tam bir yokluk içinde. Sadece memura yüksek gelir sağlayan ubplileri hiç unutmayacağız. Bu memleketi hep onlar idare etti. Onlar sorumludur her aksilikten!!

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