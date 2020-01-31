KTTB, YÖDAK önünde protesto açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, tıpta uzmanlık eğitimlerinin izinlendirilmesi aşamasında “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunmayan ve uyarıları dikkate almayan” Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) "dikkatini çekmek için" protesto açıklaması yaptı.

Gerek tıp gerekse ihtisas eğitimlerinin doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğunu ve yetersizliklerinin insan hayatına mal olabileceğini dile getiren Gürkut, “Bu konuyla ilgili gereken önlemlerin ivedilikle alınması konusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı tekrar uyarır, gerekli adımların atılmaması durumunda tepkimizin devam edeceğini bildiririz” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, YÖDAK binası önünde hazırlanan basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından binanın ana giriş kapısı önüne siyah çelenk bırakıldı.

“ÜLKEDE 7 TIP FAKÜLTESİ VAR…”

Gürkut basın açıklamasında, OECD verilerine göre hasta sayı ve çeşitliliğinin eğitim açısından yeterli olabilmesi için her 2 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi önerildiğini kaydetti.

Ülkede 1 milyon bile nüfus olmamasına rağmen 7 tıp fakültesi olduğuna dikkat çeken Gürkut, “Bu da eğitimin kalitesinden çok ekonomik katkının ön plana çıkarıldığını göstermektedir. KTTB olarak tıp eğitimi konusundaki endişelerimizi yıllardır dile getirdik. Hal böyle iken klinik uygulamalara dolayısıyla da hasta sayı ve çeşitliliğine dayanan ihtisas eğitiminin ülkemizde yapılmasına izin veriliyor olması endişelerimizi daha da arttırmıştır” ifadelerini kullandı.

“DEFLARCA UYARIDA BULUNDUK”

Daha önce KTTB tarafından YÖDAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın defalarca bu konularda uyarılmış olmalarına rağmen bir sonuç alınamadığını kaydeden Gürkut, YÖDAK’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön izniyle üniversitelere lisans ve lisansüstü programları açma izni verilebileceğini ancak tıpta uzmanlık yani ihtisasın, diğer lisansüstü programlardan farklı olduğunu vurguladı.

Hastalık tanı ve tedavisini üstlenecek kişilerin hastanelerde uygulamalı klinik eğitimi gerektirdiğini kaydeden Gürkut sözlerine şöyle devam etti:



“1- Ülkemizin gelecekteki hekim ihtiyacının ve sağlık hizmetinin kalite ve düzeyinin planlanabilmesi için, tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin sayılarının, yeterlilik düzeylerinin derhal gözden geçirilmesi, buralarda verilmekte olan eğitimin çağdaş bilimsel standartlar doğrultusunda denetlenmesi elzemdir.

2- Bu fakültelere kabul edilecek KKTC uyruklu öğrencilerin standart bir merkezi sınavla ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması gerekmektedir.

3- Tıpta uzmanlık eğitimi açısından değerlendirilecek hastanelerin izinlendirme sürecinde kullanılacak kriterleri belirleyecek, denetimleri gerçekleştirecek ve ihtisas eğitiminin standartlarını oluşturacak ayrı bir ‘Tıpta Uzmanlık Kurulu’ oluşturulmalıdır. Bu kurula Sağlık Bakanlığı‘nın, KTTB’nin, YÖDAK’ın, Eğitim Bakanlığı’nın, üniversite temsilcilerinin katılımı gereklidir.

4- Belirlenen kriterlere uygun hastanelere tıp ihtisas eğitimi izni verilmesi durumunda, buralarda uzmanlık eğitimine kabul edilecek hekimleri belirleyecek merkezi ve standardize bir sınavın gerekliliği de ortadadır”.