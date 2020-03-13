KTTB’den korona açıklaması

Ülkemizde bir vakanın yerel dolaşım halinde olmasından dolayı risk seviyesinde artış olduğunu düşündüklerini ve salgın yaşanan ülkelerden edinilen tecrübeler ve dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda bugün itibari ile yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç duyulduğu kanısında olduklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği açıklamasında hava, deniz ve karadan olan sınır kapılarından sadece KKTC ve çalışma izni olan kişilerin alınması gerektiğini belirtti. Yasal önlemlerin alınmasını ve virüs için yeterli yatak kapasitesi ve teknik teçhizata sahip bir hastanenin hazırlanması gerektiğini söyledi. Diğer hastanelerin sadece acil ve yatan hastalara hizmet vermesi gerektiğini de açıklamasında belirten Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi ve halkın sokağa çıkma ihtiyaçlarının en asgari şekilde olması için yasal önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu önlemlerin hayata geçirilerek güvenliğin arttırılmasının gerekli olduğunu da belirten Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, zamanında tedbir almayan ülkelerin sadece pişmanlık duyduğunu, hazırladıkları güncel raporu da hem Bakanlar kurulu hem de Cumhurbaşkanına sunmaya hazır olduklarını belirtti.