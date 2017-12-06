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KTTB’nin 61. Kuruluş Yıldönümü kutlanacak

KTTB’nin 61. Kuruluş Yıldönümü kutlanacak

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:41
KTTB’nin 61. Kuruluş Yıldönümü kutlanacak
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 61. Kuruluş Yıldönümü 8 Aralık Cuma günü kutlanacak. 

KTTB’den verilen bilgiye göre, kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde,  ülkede sağlık, çevre ve ekonomik anlamda katkı koyması açısından günlük hayatta bisiklet kullanımının artırılması ile ilgili panel düzenlenecek. 

“Bisiklet ile Sağlığa ve Egsozsuz Günlere Ulaşım Paneli” cuma günü saat 14.00’debaşlayacak ve akabinde 10 Aralık Pazar saat 11.00’de  Gönyeli’deki KTTB binasından başlayacak bisiklet turu düzenlenecek. 

Halkın etkinliğe katılımının beklendiği kaydedildi. 

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