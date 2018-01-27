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KTTO 55’inci Olağan Kurulu bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 55’inci Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor....

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:29
KTTO 55’inci Olağan Kurulu bugün yapılıyor
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 55’inci Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Kurul, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak genel kurul, başkanlık divanının oluşumuyla devam edecek.

Genel kurula gelen mesajların okunmasının ardından Oda Başkan Vekili Yüksel Akay, genel kurula hitap edecek.

Genel Kurul, misafir konuşmacıların konuşmaları, 54’üncü çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması ile devam edecek.

Oda murakıbının tayini, dilek ve temennilerin sunulması ile genel kurul tamamlanacak.

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