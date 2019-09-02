KTTO, Başbakan Tatar’a geçişlerin kolaylaştırılması için hazırlanan raporu iletti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kara giriş kapılarından KKTC’ye geçişlerin kolaylaştırılması ile ilgili çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti. Bu kapsamda hazırlanan rapor ve önerilerin, 28 Ağustos Çarşamba günü Başbakan Ersin Tatar’a iletildiği ifade edilen açıklamada, rapora ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, KKTC’ye kara kapılarını kullanarak giriş yapanların sayısında son bir yıl içinde ciddi bir yükselme olduğu kaydedilerek, önceki yılların verileriyle mukayeseler yapıldı.

2017 yılında kara kapılarını kullanarak KKTC vatandaşları haricinde toplam 2 milyon 592 bin 114 geçiş yapılırken, bu sayının 2018 yılında 3 buçuk milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2 milyonu aştığına dikkati çekildi. Açıklamada, bu eğilimin, Kıbrıslı Rumların KKTC’de kredi kartı ile yaptıkları harcamaların artışında da kendini gösterdiği ifade edildi.

Ticaret Odası, bu eğilimin sürmesi, ayrıca Metehan geçiş noktası ve diğer kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılması gerektiğini de kaydederek, Ledra Palace kapısının araçlı ya da sadece T izinli geçişlere açılması, Lefkoşa’nın batısında ise araçlı geçişler için alternatif bir sınır kapısı açılmasını istedi.

Mevcut durum ve önerileri değerlendirecek çalışmaların bir an önce başlaması amacıyla hükümete bir komite kurulması önerisi ilettiklerini de kaydeden Ticaret Odası, geçişlerin artmasının hem Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesi ve rekabet gücünün artmasına; hem de iki halk arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

(BRT/MAIL)