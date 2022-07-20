Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

KTTO Başkanı Deniz Umman'daydı...

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Kurulu’na katılırken çeşitli temaslar yaptı ve ticaret olanaklarını anlattı. 

20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:08
0 Okunma
KTTO Başkanı Deniz Umman'daydı...
banner48

Umman Sultanlığı’nın başketi Muskat’ta gerçekleştirilen İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası(ICCIA)’nın 38. Genel Kuruluna katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı programlarda ve yaptığı temaslarda ticaret olanaklarını anlattı. Deniz’e eşlik eden KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ise genel kurul delegelerine yaptığı sunumda KKTC ekonomisi ve ihracat ürünleri hakkında bilgi Verdi. ICCIA’da temsil edilen Oda temsilcileri ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Deniz, ülkeler arasındaki işbirliklerinin önemine değindi ve bu işbirliklerinin geliştirilmesi olanaklarını araştırdı.

ÖZEL GÖRÜŞMELER

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odasının 38. Genel Kuruluna katılım için Umman’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ICCIA Başkanı Abdullah Saleh Kamil ile de görüştü. Görüşmede iş dünyasında yaşanan sıkıntılar ve işbirliği olanakları değerlendirildi. Görüşmede ICCIA Genel Sekreteri Youssef Hassan Khalawi de yer alırken Oda Başkanı Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Muskat’ta, Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanlığını da ziyaret ederek Bakanlık Müsteşarı Aseela Salim al Samsamiya ile görüştü. Görüşmede, işbirliği ile yatırım olanakları değerlendirildi.
Deniz’in Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Redha Juma Al Saleh ile görüşmesinde ise daha önceki aylarda yapılan toplantıların sonucunda oluşan işbirliği ortamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. 

TANITMA FAALİYETLERİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ICCIA Genel Kurulu için bulunduğu Umman’da Omani TV ile de bir mülakat gerçekleştirdi. Haber, Omani TV’de yayımlandı.
Umman Sultanlığı’nda düzenlenen 38. ICCIA Genel Kurulu’na katılanlara Kuzey Kıbrıs’ı ve ekonomisini tanıtıcı bir sunum da gerçekleştirdi. KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’in gerçekleştirdiği sunumda ihraç ürünlerimiz ve ülkedeki yatırım imkanları hakkında bilgi verildi. Sunumda ICCIA’ya üye çeşitli Odalardan temsilciler yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat!
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat!
Şafak nöbeti tutuldu!
Şafak nöbeti tutuldu!
Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!
Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim