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KTTO Başkanı Deniz ve heyeti Pilli'yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
KTTO Başkanı Deniz ve heyeti Pilli'yi ziyaret etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTTO Başkanı Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri Vargın Varer ile Serhan Kaner ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Bakan Pilli'ye yeni görevinde başarılar dileyerek sağlık sektöründeki değerlendirmelerini anlattı.

“Sağlık hepimiz için önemli dolayısı ile sağlıkta mevcut durumun daha iyiye gitmesi gerekiyor” diyen Bakan Pilli, “Ekibimle yol haritamızı belirlemiş bulunmaktayız. Bu dönemde sağlığın ileriye taşınması için kararlıyız. Sivil Toplum Örgütleri ile de görüş alışverişinde bulunmak karşılıklı görüş alışverişi yapmak bizler için önem arz ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, yeni görevinde başarılar dilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı nezdinde, iş inşalarının gündeminde olan ve çözüm bekledikleri bazı konuları da bu vesile ile aktaracaklarını ifade etti.

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