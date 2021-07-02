Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

KTTO'dan Güzelyurt'a ziyaret

KTTO Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi.

02 Temmuz 2021 Cuma 16:29
13 Okunma
KTTO'dan Güzelyurt'a ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi. Oldukça yoğun geçen programda KTTO bölge halkı ile iç içe bir gün geçirip görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Turgay Deniz ve  beraberindeki heyet önce Güzelyurt’ta bulunan Alnar Narcılık Ltd. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette nar üretimi ve ihracatındaki sorunlar konuşuldu. Daha sonra Doğancı’daki Patates üreticileri ile bir araya gelindi. Doğancı Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen toplantıda Patates üreticilerin sorunları dinlenerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan ziyaretinde ise işbirliği olasılıkları ile alakalı istişarelerde bulunularak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında da bilgi edinildi.

Otel Güzelyurt Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Narenciye Üreticileri ve İhracatçıları toplantısında  Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile üretici ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri gündemdeki konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyetle Güzelyurt Çarşısı gezildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 13. Meclis toplantısı da bu kez Güzelyurt'ta gerçekleştirildi. Bölgedeki faaliyet gösteren tüm Oda üyelerinin davetli olduğu Oda Meclisi toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katılarak söz aldılar ve üyelerin dillendirdiği sorunlarla ilgili konuşma yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Güzelyurt'ta eylem yaptı
CTP, Güzelyurt'ta eylem yaptı
Ersin Tatar, Türkiye'ye gidiyor
Ersin Tatar, Türkiye'ye gidiyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni tedbirleri açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni tedbirleri açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim