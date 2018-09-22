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KTTO Finans eğitimi düzenledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “Bilanço Okuma ve Finansal Analiz” eğitimi düzenledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:49
KTTO Finans eğitimi düzenledi

KTTO İş Geliştirme Birimi ve Cyprus Primary Academy iş birliğinde cumartesi günü gerçekleştirilen eğitimin gündemini, hareketli günler geçiren döviz piyasaları oluşturdu.

Ekonomist Ahmet Şeytan’ın eğitimci olarak katıldığı eğitimde finans kurumları ve bireyler; finansal analiz, finans yönetimi ve planlama konularında bilgilendirildi. İki aşamalı verilen eğitim toplam 6 saat sürdü.

Eğitimin ilk aşamasında, güncel finans piyasaları ve ekonomi konuları işlenirken; ikinci aşamasında mevcut ekonomik konjonktürün firmalara etkileri görüşüldü.

Akademi yöneticisi ve direktörü Evrim Hınçal, gündemde olan ekonomik koşullar çerçevesinde, etkilerini hissetmeye başladığımız ekonomik krize yönelik çok sayıda eğitim hazırladıklarını ve hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.

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KttoFinans EğitimiGündemKıbrıs
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