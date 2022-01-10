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KTTO: "Hayat pahalılığı oranından daha yüksek bir asgari ücretin gündeme getirilmesi kabul edilemez"

KTTO tarafından yapılan açıklamada, "Asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez." denildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 21:36
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KTTO: "Hayat pahalılığı oranından daha yüksek bir asgari ücretin gündeme getirilmesi kabul edilemez"
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yazılı bir açıklama yapılara, asgari ücret konusuna dikkat çekildi.

KTTO’dan yapılan açıklamada, “Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmaları tarafımızdan dikkatle izlenmektedir” denildi.

“Asgari ücret, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlarımıza ekmek kapısı olan işletmelerimizi de doğrudan etkilemektedir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Salgın ve döviz kurlarındaki dalgalanma da işletmelerimizi etkilemiş ve yaptıkları harcamaları karşılayamaz duruma düşürmüştür. Tam da bu günlerde, asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez.

İŞLETMELERİMİZİN BU YÜKLERİ KARŞILAYACAK GÜCÜ OLMADIĞI AÇIKTIR

İstatistik Kurumu tarafından yıllık yüzde 46 olarak açıklanan hayat pahalılığına karşılık, asgari ücretin Şubat 2021’e göre yüzde 59 oranında yükseltilmek istenmesi de kriz döneminde reel bir artış sağlanması anlamına gitmektedir. Kaldı ki, işletmelerimizin düşen cirolarına karşılık, artan sabit giderler ve faiz giderleri altında ezilmekte olduğu da herkesin malumudur ve işletmelerimizin bu yükleri karşılayacak gücü olmadığı açıktır. Zaten bu sorunlar istihdam kapasitesinin daralmasına neden olmuş, KKTC’de özel sektörde sosyal sigortalı olarak çalışan ücretli sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre yüzde 30 oranında azalırken, 2021 yılında işsizlik ödeneği alanların sayısı yüzde 13 oranında artmıştır. İşsizliğin ciddi bir tehdit haline geldiği böyle bir ortamda asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi, işletmeler için öldürücü olurken çalışanlara da büyük ölçüde zarar verecektir.

KIBRIS TÜRK HALKI CİDDİ BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTIR

Asgari ücret saptanırken istihdamı korumak ve işletmeleri açık tutmak gerektiği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Ekonomik dengeler bu kadar bozulmuş ve ekonominin geleceği bu kadar belirsiz hale gelmişken işletmelerin yaşamasını tehlikeye atmak emeğini satarak geçinenlere vurulacak en büyük darbe olacaktır. Çalışanların işsizlik girdabına itilmesi ise, ekonomik çarkların daha yavaş dönmesine, işletmelerin daha da küçülmesine ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olarak bir “yıkım girdabı” oluşturacak, Kıbrıs Türk halkı ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.”

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