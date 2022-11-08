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KTTO heyeti Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, temaslarda bulunmak ve bir dizi etkinlik faaliyet için Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Oda, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla İngiltere’de bulunan iş insanları onuruna resepsiyon düzenleyeceğini açıklasdı.

08 Kasım 2022 Salı 14:39
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KTTO heyeti Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor



KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan çalışma ziyareti, 10 Kasım’a kadar devam edecek. Dün Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, KTTO Londra Temsilciliği ofisini ziyaret etti. Ziyarette, KTTO Londra Temsilciliği’nin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve istişarede bulunuldu.

KTTO, Londra ziyareti kapsamında bugün İngiltere’de bulunan iş insanları onuruna resepsiyon düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek resepsiyon saat 18.00’de Grand Palace Banqueting Suite’de yer alacak.

Çarşamba günü ise World Travel Market Fuarı’nı ziyaret edecek heyet, daha sonra Türk-İngiliz Ticaret Odası’na ziyarette bulunacak. Bir basın toplantısı ile faaliyetleri ve temasları hakkında bilgilendirmede bulunacak olan heyet, perşembe günü Londra’dan ayrılacak.

Londra temaslarında KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu, Alp Cengiz Alp, Yüksel Akay, Meclis üyesi Mustafa Hançerli, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Üye ile İlişkiler Sorumlusu Nazlı İnçay yer alıyor.

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