KTTO, Olağan Genel Kurulu yarın...

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak. Olağan Genel Kurul, başkanlık divanının oluşumu, Oda Başkanı’nın konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 58. çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda meclis üyelerinin seçimi ile devam edecek.

KTTO Genel Kurul Toplantısı Gündem Kıbrıs’tan canlı olarak yayınlanacak.