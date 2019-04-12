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KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıkladı

12 Nisan 2019 Cuma 19:09
KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıkladı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “Rekabet Edebilirlik Raporu”nu açıkladı.   Bu yıl on birincisi hazırlanan rapor, 12 Nisan Cuma günü KTTO’da düzenlenen “2018-2019 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyu ile paylaşıldı. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun ve Forumu’nun bu yılki ana teması, "Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme" oldu.

Forum KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla başladı. Son on bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını söyleyen Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti.

Deniz, “Dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirilerek uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı, yatırım yapmaya cezbedecek ortamın sağlanması, vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” gerektiğine değindi.

“ŞİRKETLERİN, DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİ İÇİN SAĞLAM PLANLAR YAPMASI GEREKECEKTİR”

Deniz, “Teknolojinin günden güne hayatımızda daha çok yer tutması ve özellikle son dönemde Endüstri 4.0 kavramının öne çıkmış olmasının bu yılki tema konusuna gerekçe oluşturduğuna değinerek, şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet edebilir olmaları için dijitalleşme süreçleri için de sağlam planlar yapması gerekecektir” ifadelerini kullandı.

KUZEY KIBRIS’IN SIRALAMADAKİ YERİ BELİRLENDİ

Raporu kaleme alan akademisyenler Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke puanının 100 üzerinden 55.21 puan, sıralamasının ise 140 ülke arasından 89’uncu olarak saptandığını açıkladı.

Sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, İşgücü Piyasaları ve Makroekonomik İstikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu yıl yenilenen Ürün Piyasaları, Finans Piyasaları ile Bilgi ve Bilişim Teknolojilerine Uyum alanlarında gelişmelerin kaydedildiğine işaret edildi.

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